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Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка

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Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - фото 1
Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - фото 1
  • Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 660 руб. 
Начислим 734 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707700
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
25 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855077611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The King Of Carrot Flowers Pt. One, The King Of Carrot Flowers Pts. Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost,Untitled, Two-Headed Boy Pt. Two, Song Against Sex, Youve Passed, Someone Is Waiting, A Baby For Pree, Marching Theme, Where Youll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing A Donkeys Eye, Live At Jittery Joes/Ferris Wheel On Fi
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка

Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
MERGE RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Merge Records
Barcode
[0673855077611]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Neutral Milk Hotel
Альбом (сингл)
The Collected Works
Жанр
Фолк-рок
Трек-лист
The King Of Carrot Flowers Pt. One, The King Of Carrot Flowers Pts. Two & Three, In The Aeroplane Over The Sea, Two-Headed Boy, The Fool, Holland, 1945, Communist Daughter, Oh Comely, Ghost,Untitled, Two-Headed Boy Pt. Two, Song Against Sex, Youve Passed, Someone Is Waiting, A Baby For Pree, Marching Theme, Where Youll Find Me Now, Avery Island / April 1st, Gardenhead / Leave Me Alone, Three Peaches, Naomi, April 8th, Pree-Sisters Swallowing A Donkeys Eye, Live At Jittery Joes/Ferris Wheel On Fi
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Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Описание
Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Neutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25660 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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