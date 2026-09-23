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The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка

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The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 1
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 2
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 3
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 4
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 5
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 6
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 7
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 8
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 9
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 10
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 11
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 12
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 13
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 14
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 15
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 16
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 17
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 18
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 19
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 20
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 21
The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Revolver (Box)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 1
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 2
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 3
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 4
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 5
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 6
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 7
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 8
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 9
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 10
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 11
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 12
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 13
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 14
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 15
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 16
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 17
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 18
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 19
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 20
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 21
  • The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 050 руб. 
Начислим 850 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617513
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка
27 050 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445599523]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Revolver (Box)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка

Revolver - седьмая студийная работа Beatles, впервые изданная в 1966 году. Все песни были записаны на студии Abbey Road в Лондоне. Продюсером альбома выступил George Martin, а звукооператором - Geoff Emerick. В США пластинка 5 раз становилась платиновой. Альбом занимает третью строчку в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Супер делюксовое издание в виде бокс-сета включает три 180-гр чёрных винила (на первом - альбом в стерео миксе, на втором - репетиционные записи, на третьем - оригинальный альбом в моно), один двойной винил, бонусный 7-дюймовый винил с мини-альбомом и 100-страничная книга в твердом переплете с предисловием Пола Маккартни, обширной исторической информацией, редкими фотографиями и памятными вещами. The Beatles, они же великолепная четвёрка, они же ливерпульская четвёрка или просто Битлы - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список 500 величайших альбомов всех времен, где на первом месте разместилась работа Битлз Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.



Теги товара: The Beatles

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445599523]
Тип издания
7 дюймов
Дата релиза
1966
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Revolver (Box)
Жанр
Зарубежный рок-н-ролл и рокабилли, Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Revolver - седьмая студийная работа Beatles, впервые изданная в 1966 году. Все песни были записаны на студии Abbey Road в Лондоне. Продюсером альбома выступил George Martin, а звукооператором - Geoff Emerick. В США пластинка 5 раз становилась платиновой. Альбом занимает третью строчку в списке 500 величайших альбомов всех времён по версии журнала Rolling Stone. Супер делюксовое издание в виде бокс-сета включает три 180-гр чёрных винила (на первом - альбом в стерео миксе, на втором - репетиционные записи, на третьем - оригинальный альбом в моно), один двойной винил, бонусный 7-дюймовый винил с мини-альбомом и 100-страничная книга в твердом переплете с предисловием Пола Маккартни, обширной исторической информацией, редкими фотографиями и памятными вещами. The Beatles, они же великолепная четвёрка, они же ливерпульская четвёрка или просто Битлы - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список 500 величайших альбомов всех времен, где на первом месте разместилась работа Битлз Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.


Теги товара: The Beatles
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Отзывы


The Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 27050 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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