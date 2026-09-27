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Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка

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Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 1
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 2
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 3
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 4
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 5
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 6
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 1
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 2
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 3
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 4
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 5
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 6
  • Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 710 руб. 
Начислим 762 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка
26 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка

Дайте волю своей любви к року с виниловым бокс-сетом Dio / The Studio Albums 1996-2004. Этот уникальный коллекционный набор представляет собой шедевры музыкального гения Ронни Джеймса Дио, записанные в период с 1996 по 2004 годы. В состав этого 6-дискового бокс-сета входят все студийные альбомы Дио за этот период, каждый из которых - это настоящий рок-монолит, полный энергии и мощных мелодий. Каждый диск разноцветный, делая этот бокс-сет еще более уникальным и привлекательным для коллекционеров.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Дайте волю своей любви к року с виниловым бокс-сетом Dio / The Studio Albums 1996-2004. Этот уникальный коллекционный набор представляет собой шедевры музыкального гения Ронни Джеймса Дио, записанные в период с 1996 по 2004 годы. В состав этого 6-дискового бокс-сета входят все студийные альбомы Дио за этот период, каждый из которых - это настоящий рок-монолит, полный энергии и мощных мелодий. Каждый диск разноцветный, делая этот бокс-сет еще более уникальным и привлекательным для коллекционеров.


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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