Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 710 руб.
В наличии
Код товара: 642424
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26 710 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка
Дайте волю своей любви к року с виниловым бокс-сетом Dio / The Studio Albums 1996-2004. Этот уникальный коллекционный набор представляет собой шедевры музыкального гения Ронни Джеймса Дио, записанные в период с 1996 по 2004 годы. В состав этого 6-дискового бокс-сета входят все студийные альбомы Дио за этот период, каждый из которых - это настоящий рок-монолит, полный энергии и мощных мелодий. Каждый диск разноцветный, делая этот бокс-сет еще более уникальным и привлекательным для коллекционеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816464]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2004
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Дайте волю своей любви к року с виниловым бокс-сетом Dio / The Studio Albums 1996-2004. Этот уникальный коллекционный набор представляет собой шедевры музыкального гения Ронни Джеймса Дио, записанные в период с 1996 по 2004 годы. В состав этого 6-дискового бокс-сета входят все студийные альбомы Дио за этот период, каждый из которых - это настоящий рок-монолит, полный энергии и мощных мелодий. Каждый диск разноцветный, делая этот бокс-сет еще более уникальным и привлекательным для коллекционеров.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 26710 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Dio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (4050538816464) виниловая пластинка