Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 280 руб.
В наличии
Код товара: 624444
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка
Выпущенный в 1997 году ограниченным тиражом на трех компакт-дисках, альбом Enya A Box of Dreams стал обязательным предметом коллекционирования среди поклонников. Двадцать пять лет спустя A Box of Dreams получил долгожданное переиздание, впервые выйдя на виниле в красиво оформленном, экологичном шестидисковом бокс-сете, сделанном из 100% переработанного картона и винила. Набор включает в себя основные моменты первой половины карьеры Энии, начиная с ее дебютного альбома с собственным названием (позже переизданного и расширенного как The Celts) и заканчивая синглом Only If..., только что выпущенным и вошедшим в ее первый best of Paint The Sky With Stars.
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296707018]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
23.06.2023
Исполнитель
Enya
Альбом (сингл)
A Box Of Dreams
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Выпущенный в 1997 году ограниченным тиражом на трех компакт-дисках, альбом Enya A Box of Dreams стал обязательным предметом коллекционирования среди поклонников. Двадцать пять лет спустя A Box of Dreams получил долгожданное переиздание, впервые выйдя на виниле в красиво оформленном, экологичном шестидисковом бокс-сете, сделанном из 100% переработанного картона и винила. Набор включает в себя основные моменты первой половины карьеры Энии, начиная с ее дебютного альбома с собственным названием (позже переизданного и расширенного как The Celts) и заканчивая синглом Only If..., только что выпущенным и вошедшим в ее первый best of Paint The Sky With Stars.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Enya - A Box Of Dreams (Box) (coloured) (0190296707018) виниловая пластинка - купить по цене 29280 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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