Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 820 руб.
В наличии
Код товара: 750132
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
26 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, I've Heard That Song Before, Big Spender, Things Ain't What They Used To Be, Too Darn Hot, Tuxedo Junction, Blue Skies, Why Don't You Do Right, Jumping At The Woodside, Just In Time, Satin Doll, Pennies From Heaven, I've Got You Under My Skin, Take The A-Train, Sing, Sing, Sing
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка
«Live At Pacific Audio Fest» — уникальный концертный аудиофильский релиз от The Paul Sawtelle Big Band, выпущенный весной 2025 года. Альбом представляет собой запись живых выступлений 17-ти участников легендарного сиэтлского коллектива The Kings of Swing под руководством титулованного саксофониста Пола Сотелла (Paul Sawtelle) на фестивалях аудиоаппаратуры Pacific Audio Fest в 2022 и 2023 годах. Помимо мощной духовой секции, в записи приняли участие вокалисты Бетани Уилсон (Bethany Wilson) и Джефф Картер (Jeff Carter).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 25 540 руб.6385 руб. в СплитPavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured)...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитSteely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Press...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитArt Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитBob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая п...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитHerbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, ...
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитMarvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) винил...
-
В наличииЦена 26 250 руб.6563 руб. в СплитBruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (08...
-
В наличииЦена 26 600 руб.6650 руб. в СплитThe Beatles - Revolver (Box) (0602445599523) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 26 700 руб.6675 руб. в СплитFrank Sinatra - Sing And Dance With Frank Sinatra (Box) (Audioph...
-
В наличииЦена 26 710 руб.6678 руб. в СплитDio - The Studio Albums 1996-2004 (Box) (coloured) (405053881646...
-
В наличииЦена 26 820 руб.6705 руб. в СплитBilly Joel - The Vinyl Collection, Vol.2 (Box) (0194399571811) в...
-
В наличииЦена 26 820 руб.6705 руб. в СплитAlva Noto - Xerrox Vol.1-5 (Box) (4251804155588) виниловая пласт...
Бренд
Brilliance
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Brilliance
Barcode
[0862025000447]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Paul Sawtelle
Альбом (сингл)
Live At Pacific Audio Fest
Жанр
Jazz
Трек-лист
In The Mood, I've Heard That Song Before, Big Spender, Things Ain't What They Used To Be, Too Darn Hot, Tuxedo Junction, Blue Skies, Why Don't You Do Right, Jumping At The Woodside, Just In Time, Satin Doll, Pennies From Heaven, I've Got You Under My Skin, Take The A-Train, Sing, Sing, Sing
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
США
«Live At Pacific Audio Fest» — уникальный концертный аудиофильский релиз от The Paul Sawtelle Big Band, выпущенный весной 2025 года. Альбом представляет собой запись живых выступлений 17-ти участников легендарного сиэтлского коллектива The Kings of Swing под руководством титулованного саксофониста Пола Сотелла (Paul Sawtelle) на фестивалях аудиоаппаратуры Pacific Audio Fest в 2022 и 2023 годах. Помимо мощной духовой секции, в записи приняли участие вокалисты Бетани Уилсон (Bethany Wilson) и Джефф Картер (Jeff Carter).
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка - стоимость товара 26820 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Paul Sawtelle - Live At Pacific Audio Fest (Audiophile One-Step Pressing) (0862025000447) виниловая пластинка