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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 1
Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 2
Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 1
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 2
  • Виниловая пластинка Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 670 руб. 
Начислим 734 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402097
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка
25 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Gaye, Marvin
filter_none Товар входит в коллекцию Gaye, Marvin

Коллекция Gaye, Marvin


Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка

Track List

The Soulful Moods Of Marvin Gaye (1961)

A1Masquerade
A2Funny Valentine
A3Witchcraft
A4Easy Living
A5How Deep The Ocean
B1Love For Sale
B2Always
B3How High The Moon
B4Let Your Conscience Be Your Guide
B5Never Let You Go
B6You Don't Know What Love Is

That Stubborn Kinda Fellow (1962)

A1Stubborn Kinda Fella
A2Pride & Joy
A3Hitch Hike
A4Get My Hands On Some Lovin'
A5Wherever I Lay My Hat
B1Soldier's Plea
B2It Hurt Me Too
B3Taking My Time
B4Hello There Angel
B5I'm Yours, You're Mine

When I'm Alone I Cry (1964)

A1You've Changed
A2I Was Telling Her About You
A3I Wonder
A4I'll Be Around
A5Because Of You
B1I Don't Know Why
B2I've Grown Accustomed To Her Face
B3When Your Lover Has Gone
B4When I'm Alone I Cry
B5If My Heart Could Sing

Hello Broadway (1964)

A1Hello Broadway
A2People
A3The Party's Over
A4On The Street Where You Live
A5What Kind Of Fool Am I
A6My Kind Of Town
B1The Days Of Wine And Roses
B2This Is The Life
B3My Way
B4Hello Dolly
B5Walk On The Wild Side

Together (With Mary Wells) (1964)

A1Once Upon A Time
A2Deed I Do
A3Until I Met You
A4Together
A5(I Love You) For Sentimental Reasons
B1The Late Late Show
B2After The Lights Go Down Low
B3Squeeze Me
B4What's The Matter With You Baby
B5You Came A Long Way From St. Louis

How Sweet It Is To Be Loved By You (1965)

A1You're A Wonderful One
A2How Sweet It Is (To Be Loved By You)
A3Try It Baby
A4Baby Don't You Do It
A5Need Your Lovin' (Want You Back)
A6One Of These Days
B1No Good Without You
B2Stepping Closer To Your Heart
B3Need Somebody
B4Me And My Lonely Room
B5Now That You've Won Me
B6Forever

A Tribute To The Great Nat King Cole (1965)

A1Nature Boy
A2Ramblin' Rose
A3Too Young
A4Pretend
A5Straighten Up And Fly Right
A6Mona Lisa
B1Unforgettable
B2To The Ends Of The Earth
B3Sweet Lorraine
B4It's Only A Paper Moon
B5Send For Me
B6Calypso Blues

Отзывы о товаре Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

The Soulful Moods Of Marvin Gaye (1961)

A1Masquerade
A2Funny Valentine
A3Witchcraft
A4Easy Living
A5How Deep The Ocean
B1Love For Sale
B2Always
B3How High The Moon
B4Let Your Conscience Be Your Guide
B5Never Let You Go
B6You Don't Know What Love Is

That Stubborn Kinda Fellow (1962)

A1Stubborn Kinda Fella
A2Pride & Joy
A3Hitch Hike
A4Get My Hands On Some Lovin'
A5Wherever I Lay My Hat
B1Soldier's Plea
B2It Hurt Me Too
B3Taking My Time
B4Hello There Angel
B5I'm Yours, You're Mine

When I'm Alone I Cry (1964)

A1You've Changed
A2I Was Telling Her About You
A3I Wonder
A4I'll Be Around
A5Because Of You
B1I Don't Know Why
B2I've Grown Accustomed To Her Face
B3When Your Lover Has Gone
B4When I'm Alone I Cry
B5If My Heart Could Sing

Hello Broadway (1964)

A1Hello Broadway
A2People
A3The Party's Over
A4On The Street Where You Live
A5What Kind Of Fool Am I
A6My Kind Of Town
B1The Days Of Wine And Roses
B2This Is The Life
B3My Way
B4Hello Dolly
B5Walk On The Wild Side

Together (With Mary Wells) (1964)

A1Once Upon A Time
A2Deed I Do
A3Until I Met You
A4Together
A5(I Love You) For Sentimental Reasons
B1The Late Late Show
B2After The Lights Go Down Low
B3Squeeze Me
B4What's The Matter With You Baby
B5You Came A Long Way From St. Louis

How Sweet It Is To Be Loved By You (1965)

A1You're A Wonderful One
A2How Sweet It Is (To Be Loved By You)
A3Try It Baby
A4Baby Don't You Do It
A5Need Your Lovin' (Want You Back)
A6One Of These Days
B1No Good Without You
B2Stepping Closer To Your Heart
B3Need Somebody
B4Me And My Lonely Room
B5Now That You've Won Me
B6Forever

A Tribute To The Great Nat King Cole (1965)

A1Nature Boy
A2Ramblin' Rose
A3Too Young
A4Pretend
A5Straighten Up And Fly Right
A6Mona Lisa
B1Unforgettable
B2To The Ends Of The Earth
B3Sweet Lorraine
B4It's Only A Paper Moon
B5Send For Me
B6Calypso Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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