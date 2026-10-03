Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 670 руб.
В наличии
Код товара: 402097
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25 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка
Track List
The Soulful Moods Of Marvin Gaye (1961)
|A1
|Masquerade
|A2
|Funny Valentine
|A3
|Witchcraft
|A4
|Easy Living
|A5
|How Deep The Ocean
|B1
|Love For Sale
|B2
|Always
|B3
|How High The Moon
|B4
|Let Your Conscience Be Your Guide
|B5
|Never Let You Go
|B6
|You Don't Know What Love Is
That Stubborn Kinda Fellow (1962)
|A1
|Stubborn Kinda Fella
|A2
|Pride & Joy
|A3
|Hitch Hike
|A4
|Get My Hands On Some Lovin'
|A5
|Wherever I Lay My Hat
|B1
|Soldier's Plea
|B2
|It Hurt Me Too
|B3
|Taking My Time
|B4
|Hello There Angel
|B5
|I'm Yours, You're Mine
When I'm Alone I Cry (1964)
|A1
|You've Changed
|A2
|I Was Telling Her About You
|A3
|I Wonder
|A4
|I'll Be Around
|A5
|Because Of You
|B1
|I Don't Know Why
|B2
|I've Grown Accustomed To Her Face
|B3
|When Your Lover Has Gone
|B4
|When I'm Alone I Cry
|B5
|If My Heart Could Sing
Hello Broadway (1964)
|A1
|Hello Broadway
|A2
|People
|A3
|The Party's Over
|A4
|On The Street Where You Live
|A5
|What Kind Of Fool Am I
|A6
|My Kind Of Town
|B1
|The Days Of Wine And Roses
|B2
|This Is The Life
|B3
|My Way
|B4
|Hello Dolly
|B5
|Walk On The Wild Side
Together (With Mary Wells) (1964)
|A1
|Once Upon A Time
|A2
|Deed I Do
|A3
|Until I Met You
|A4
|Together
|A5
|(I Love You) For Sentimental Reasons
|B1
|The Late Late Show
|B2
|After The Lights Go Down Low
|B3
|Squeeze Me
|B4
|What's The Matter With You Baby
|B5
|You Came A Long Way From St. Louis
How Sweet It Is To Be Loved By You (1965)
|A1
|You're A Wonderful One
|A2
|How Sweet It Is (To Be Loved By You)
|A3
|Try It Baby
|A4
|Baby Don't You Do It
|A5
|Need Your Lovin' (Want You Back)
|A6
|One Of These Days
|B1
|No Good Without You
|B2
|Stepping Closer To Your Heart
|B3
|Need Somebody
|B4
|Me And My Lonely Room
|B5
|Now That You've Won Me
|B6
|Forever
A Tribute To The Great Nat King Cole (1965)
|A1
|Nature Boy
|A2
|Ramblin' Rose
|A3
|Too Young
|A4
|Pretend
|A5
|Straighten Up And Fly Right
|A6
|Mona Lisa
|B1
|Unforgettable
|B2
|To The Ends Of The Earth
|B3
|Sweet Lorraine
|B4
|It's Only A Paper Moon
|B5
|Send For Me
|B6
|Calypso Blues
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
The Soulful Moods Of Marvin Gaye (1961)
|A1
|Masquerade
|A2
|Funny Valentine
|A3
|Witchcraft
|A4
|Easy Living
|A5
|How Deep The Ocean
|B1
|Love For Sale
|B2
|Always
|B3
|How High The Moon
|B4
|Let Your Conscience Be Your Guide
|B5
|Never Let You Go
|B6
|You Don't Know What Love Is
That Stubborn Kinda Fellow (1962)
|A1
|Stubborn Kinda Fella
|A2
|Pride & Joy
|A3
|Hitch Hike
|A4
|Get My Hands On Some Lovin'
|A5
|Wherever I Lay My Hat
|B1
|Soldier's Plea
|B2
|It Hurt Me Too
|B3
|Taking My Time
|B4
|Hello There Angel
|B5
|I'm Yours, You're Mine
When I'm Alone I Cry (1964)
|A1
|You've Changed
|A2
|I Was Telling Her About You
|A3
|I Wonder
|A4
|I'll Be Around
|A5
|Because Of You
|B1
|I Don't Know Why
|B2
|I've Grown Accustomed To Her Face
|B3
|When Your Lover Has Gone
|B4
|When I'm Alone I Cry
|B5
|If My Heart Could Sing
Hello Broadway (1964)
|A1
|Hello Broadway
|A2
|People
|A3
|The Party's Over
|A4
|On The Street Where You Live
|A5
|What Kind Of Fool Am I
|A6
|My Kind Of Town
|B1
|The Days Of Wine And Roses
|B2
|This Is The Life
|B3
|My Way
|B4
|Hello Dolly
|B5
|Walk On The Wild Side
Together (With Mary Wells) (1964)
|A1
|Once Upon A Time
|A2
|Deed I Do
|A3
|Until I Met You
|A4
|Together
|A5
|(I Love You) For Sentimental Reasons
|B1
|The Late Late Show
|B2
|After The Lights Go Down Low
|B3
|Squeeze Me
|B4
|What's The Matter With You Baby
|B5
|You Came A Long Way From St. Louis
How Sweet It Is To Be Loved By You (1965)
|A1
|You're A Wonderful One
|A2
|How Sweet It Is (To Be Loved By You)
|A3
|Try It Baby
|A4
|Baby Don't You Do It
|A5
|Need Your Lovin' (Want You Back)
|A6
|One Of These Days
|B1
|No Good Without You
|B2
|Stepping Closer To Your Heart
|B3
|Need Somebody
|B4
|Me And My Lonely Room
|B5
|Now That You've Won Me
|B6
|Forever
A Tribute To The Great Nat King Cole (1965)
|A1
|Nature Boy
|A2
|Ramblin' Rose
|A3
|Too Young
|A4
|Pretend
|A5
|Straighten Up And Fly Right
|A6
|Mona Lisa
|B1
|Unforgettable
|B2
|To The Ends Of The Earth
|B3
|Sweet Lorraine
|B4
|It's Only A Paper Moon
|B5
|Send For Me
|B6
|Calypso Blues
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Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 25670 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Marvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) виниловая пластинка