Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 660 руб.
В наличии
Код товара: 733575
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
25 660 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 24 390 руб.6098 руб. в СплитВладимир Кузьмин - Т.2 (Номерное Издание, Ltd 50 Copies, 8Lp Box...
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитOst - Halloween (John Carpenter & Daniel Davies) (Box) (Coloured...
-
В наличииЦена 24 500 руб.6125 руб. в СплитMotley Crue - Crucial Crue (Box) (picture) (4099964221398) винил...
-
В наличииЦена 24 610 руб.6153 руб. в СплитQueen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 24 730 руб.6183 руб. в СплитDream Theater - Parasomnia (Box) (coloured) (0198028324618) вини...
-
В наличииЦена 25 540 руб.6385 руб. в СплитPavlov's Dog - Essential Recordings 1974 - 2018 (Box) (coloured)...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитSteely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Press...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитNeutral Milk Hotel - The Collected Works (Box) (0673855077611) в...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитArt Pepper - Meets The Rhythm Section (Box) (Analogue) (coloured...
-
В наличииЦена 25 660 руб.6415 руб. в СплитHerbert von Karajan - Schoenberg/ Berg/ Webern (Box) (Analogue, ...
-
В наличииЦена 25 670 руб.6418 руб. в СплитMarvin Gaye, Marvin Gaye 1961 - 1965 (Box) (0600753536452) винил...
-
В наличииЦена 26 250 руб.6563 руб. в СплитBruce Springsteen - The Album Collection (1987 - 1996) (Box) (08...
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088164576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Bob Marley
Альбом (сингл)
Exodus
Жанр
Регги
Трек-лист
Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
UHQR by Analogue Productions
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Natural Mystic, So Much Things To Say, Guiltiness, The Heathen, Exodus, Jamming, Waiting In Vain, Turn Your Lights Down Low, Three Little Birds, One Love, People Get Ready
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Регги
Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 25660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Bob Marley - Exodus (Box) (Analogue) (0753088164576) виниловая пластинка