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Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка

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Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 1
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 2
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 3
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 4
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 5
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 6
Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 1
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 2
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 3
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 4
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 5
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 6
  • Steely Dan - Can&#039;t Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб. 
Начислим 822 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 659133
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Загружаем...
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Загружаем...
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Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка
26 100 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again


Теги товара: Limited Edition
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Отзывы


Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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