Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 100 руб.
В наличии
Код товара: 659133
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
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Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088094576]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Steely Dan
Альбом (сингл)
Cant Buy A Thrill
Жанр
Jazz
Трек-лист
It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: It Again, Dirty Work, Kings, Midnite Cruiser, Only A Fool Would Say That, Reelin In The Years, Fire In The Hole, Brooklyn (Owes The Charmer Under Me), Change Of The Guard, Turn That Heartbeat Over Again
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Steely Dan - Can't Buy A Thrill (Box) (Audiophile One-Step Pressing) (0753088094576) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 26100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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