Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Queen - Queen II (Box) (0602478397424) виниловая пластинка
Спустя более чем полвека после того, как второй альбом Queen, Queen II, принес им мировую известность, был переиздан в новом миксе, ремастеринге и расширенном формате. «Queen II», пожалуй, самый тяжёлый альбом Queen, был первоначально выпущен в 1974 году и широко признан их первым настоящим шедевром. Под руководством Брайана Мэя и Роджера Тейлора в качестве исполнительных продюсеров альбом был потрясающе перемикширован командой Джастина Ширли-Смита, Джошуа Дж. Макрея и Криса Фредрикссона. Легендарный альбом «Queen II» теперь доступен на CD, 2CD, 180-граммовом черном виниле и в виде коллекционного бокс-сета. Коллекционное издание (5 CD + 2 LP) содержит миксы 2026 года, а также редкие, ранее не издававшиеся записи сессий, записи BBC и концертные материалы. В бокс-сет также входит 112-страничный буклет с ранее не публиковавшимися фотографиями, рукописными текстами песен, записями из дневника, специальными памятными вещами и воспоминаниями участников группы о написании и записи альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Queen
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