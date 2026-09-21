Top.Mail.Ru
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 1
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 2
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 3
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 4
Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 1
  • Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 2
  • Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 3
  • Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 4
  • Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705332
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка

«The Game» - это восьмой студийный альбом британской рок-группы «Queen», выпущенный 30 июня 1980 года под лейблом «Parlophone Records». Песня «Crazy Little Thing Called Love» стала единственной, которую Freddie Mercury исполнял на гитаре. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.

Отзывы о товаре Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Hollywood Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«The Game» - это восьмой студийный альбом британской рок-группы «Queen», выпущенный 30 июня 1980 года под лейблом «Parlophone Records». Песня «Crazy Little Thing Called Love» стала единственной, которую Freddie Mercury исполнял на гитаре. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...