Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка
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Описание товара Queen - The Game (0050087400286) виниловая пластинка
«The Game» - это восьмой студийный альбом британской рок-группы «Queen», выпущенный 30 июня 1980 года под лейблом «Parlophone Records». Песня «Crazy Little Thing Called Love» стала единственной, которую Freddie Mercury исполнял на гитаре. Легендарная рок-группа из Великобритании «Queen» была основана в 1970 году Роджером Тэйлором и Брайаном Мэйем, к которым присоединились вокалист Фредди Меркьюри и бас-гитарист Джон Дикон. Успех пришел к Queen в 1975 году с выходом альбома «A Night at the Opera», который был уже четвертым в дискографии коллектива и стал определяющим для развития группы. Лонгплей стал четырежды платиновым, а на песню «Bohemian Rhapsody» был снят уникальный клип со спецэффектами, которые почти отсутствовали в то время. Тогда про Queen заговорили не только в Британии, но и в Канаде, США и Японии. Коллектив выпустил пятнадцать студийных альбомов, а восемнадцать их хитов поднимались на верхнюю строчку в чартах разных стран. После смерти вокалиста Фредди Меркьюри, Queen практически прекратили студийную деятельность, но продолжили концертные выступления, привлекая к сотрудничеству известных музыкантов.
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