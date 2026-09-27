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Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка

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Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705299
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка
5 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds

Отзывы о товаре Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Domino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Audacious, Everydaydreamer, The Doctor, Hooked, Build It Up Night or Day, Bar Lonely, Cats, Black Eyelashes, Tell Me I Should Stay, The Birds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Franz Ferdinand - The Human Fear (0887828049516) виниловая пластинка - стоимость товара 5020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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