Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ladytron - Time's Arrow (0711297532616) виниловая пластинка
"Time's Arrow" - седьмой студийный альбом английской группы электронной музыки Ladytron. Он был выпущен 20 января 2023 года на лейбле Cooking Vinyl. Ladytron - английская электронная группа, образованная в Ливерпуле в 1999 году. В состав группы входят Хелен Марни (вокал, синтезаторы), Мира Аройо (вокал, синтезаторы) и Дэниел Хант (синтезаторы, гитара, вокал). Рубен Ву (синтезаторы) был участником группы с 1999 по 2023 год. Они выпустили семь студийных альбомов: "604" (2001), "Light & Magic" (2002), "Witching Hour" (2005), "Velocifero" (2008), "Gravity the Seducer" (2011), "Ladytron" (2019) и Time's Arrow (2023). Также группа выпустила концертный альбом "Live at London Astoria 16.07.08" в 2009 году и альбом-компиляцию "Best of 00-10" в 2011 году. Ребята создавали ремиксы для таких исполнителей, как Dave Gahan, Erasure, Goldfrapp, Apoptygma Berzerk, Placebo, Blondie, Gang of Four, Christina Aguilera, Nine Inch Nails, Bloc Party, Kings of Convenience, Soulwax и R?is?n Murphy. Название группы было взято из песни "Ladytron" группы Roxy Music. Бывший участник Roxy Music Брайан Ино сказал в 2009 году: "Ladytron для меня - лучшее, что есть в английской поп-музыке. Они из тех групп, которые действительно появляются только в Англии, с этой забавной смесью эксцентричных выходок и нарядов из художественной школы, с полным осознанием того, что происходит повсюду в музыкальном плане, что как бы вяжется вместе и сплетается в нечто совершенно новое." Ladytron описывают свое звучание как "электронный поп", а музыкальные журналисты как синти-поп, электронный рок, пост-панк и новую волну. Некоторые песни группы содержат тексты, написанные Аройо на ее родном болгарском языке.
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