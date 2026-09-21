Top.Mail.Ru
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 1
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 2
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 3
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 4
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 5
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 1
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 2
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 3
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 4
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 5
  • Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705275
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2

Отзывы о товаре Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...