Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 705275
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Характеристики
Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Бренд
Concord Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord Records
Barcode
[0888072643697]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Creedence Clearwater Revival
Альбом (сингл)
Pendulum
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Pagan Baby, Sailor's Lament, Chameleon, Have You Ever Seen The Rain, (Wish I Could) Hideaway, Born To Move, Hey Tonight, It's Just A Thought, Molina, Rude Awakening #2
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
Creedence Clearwater Revival - Pendulum (coloured) (0888072643697) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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