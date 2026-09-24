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Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка

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Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 1
Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 2
Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 3
Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Blackened Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 1
  • Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 2
  • Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 3
  • Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 550 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705225
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка
4 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618208912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Blackened Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Joy.Discovery.Invention, 27, Justboy, Kill The Old, Torture Their Young, The Go-Slow, Imploding Unit / Waiting For Green, All The Way Down Chapter 2, The Houses Of Roofs, Christophers River, Convex, Concave, 57, Hero Management, Solution Devices, Stress On The Sky, Scary Mary, Angel, Less The Product, Instructio4, Breatheher, Unsubtle, Being Gabriel
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Joy.Discovery.Invention, 27, Justboy, Kill The Old, Torture Their Young, The Go-Slow, Imploding Unit / Waiting For Green, All The Way Down Chapter 2, The Houses Of Roofs, Christophers River, Convex, Concave, 57, Hero Management, Solution Devices, Stress On The Sky, Scary Mary, Angel, Less The Product, Instructio4, Breatheher, Unsubtle, Being Gabriel



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Beggars Banquet
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Beggars Banquet
Barcode
[0607618208912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Biffy Clyro
Альбом (сингл)
Blackened Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Joy.Discovery.Invention, 27, Justboy, Kill The Old, Torture Their Young, The Go-Slow, Imploding Unit / Waiting For Green, All The Way Down Chapter 2, The Houses Of Roofs, Christophers River, Convex, Concave, 57, Hero Management, Solution Devices, Stress On The Sky, Scary Mary, Angel, Less The Product, Instructio4, Breatheher, Unsubtle, Being Gabriel
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Joy.Discovery.Invention, 27, Justboy, Kill The Old, Torture Their Young, The Go-Slow, Imploding Unit / Waiting For Green, All The Way Down Chapter 2, The Houses Of Roofs, Christophers River, Convex, Concave, 57, Hero Management, Solution Devices, Stress On The Sky, Scary Mary, Angel, Less The Product, Instructio4, Breatheher, Unsubtle, Being Gabriel


Теги товара: Progressive Rock
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Biffy Clyro - Blackened Sky (coloured) (0607618208912) виниловая пластинка - стоимость товара 4550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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