Top.Mail.Ru
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка

2 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 1
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 2
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 1
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 2
  • Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 705210
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка
3 850 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0075021370814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка

Breakfast in America — шестой студийный альбомы группы Supertramp, выпущенный в 1979 году. Альбом стал самым успешным у Supertramp - всего в мире было продано свыше 20 миллионов его копий и самым успешным английским альбомом во Франции.

Отзывы о товаре Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск прекрасной группы, замечательная музыка, ностальгия. Но, к сожалению, качество записи и самого винила - не на высоте: перебор НЧ, шумная масса, щелчки и треск. Все равно оставил, т.к. найти лучший вариант не удалось, а пластинку иметь хочется. К продавцу претензий нет: пластинка - новая, запечатанная;упаковка хорошая, доставка даже чуть раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Любимый винил, приносит радость и молодость, помним все)))



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A&M
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
A&M
Barcode
[0075021370814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Supertramp
Альбом (сингл)
Breakfast In America
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Gone Hollywood, The Logical Song, Goodbye Stranger, Breakfast In America, Oh Darling, Take The Long Way Home, Lord Is It Mine, Just Another Nervous Wreck, Casual Conversations, Child Of Vision
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Breakfast in America — шестой студийный альбомы группы Supertramp, выпущенный в 1979 году. Альбом стал самым успешным у Supertramp - всего в мире было продано свыше 20 миллионов его копий и самым успешным английским альбомом во Франции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск прекрасной группы, замечательная музыка, ностальгия. Но, к сожалению, качество записи и самого винила - не на высоте: перебор НЧ, шумная масса, щелчки и треск. Все равно оставил, т.к. найти лучший вариант не удалось, а пластинку иметь хочется. К продавцу претензий нет: пластинка - новая, запечатанная;упаковка хорошая, доставка даже чуть раньше срока.
Источник: Яндекс Маркет
14.08.2025
Александр Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Любимый винил, приносит радость и молодость, помним все)))


Supertramp - Breakfast In America (0075021370814) виниловая пластинка - стоимость товара 3850 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...