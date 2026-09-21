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Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка

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Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 1
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 2
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 3
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 4
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 5
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 6
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 7
Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Overview
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 1
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 2
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 3
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 4
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 5
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 6
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 7
  • Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705205
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Характеристики

Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475245704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Overview
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Objects Outlive Us (23:17) No Monkey’s Paw, The Buddha Of The Modern Age, Objects: Meanwhile, The Cicerones, Ark, Cosmic Sons Of Toil, No Ghost On The Moor, Heat Death Of The Universe, The Overview (18:21) Perspective, A Beautiful Infinity I, Borrowed Atoms, A Beautiful Infinity II, Infinity Measured In Moments, Permanence
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка

Всемирно известный музыкант, продюсер и автор песен Стивен Уилсон выпускает свой восьмой студийный альбом "The Overview". 42-минутная работа, состоящая из двух эпических треков - "Objects Outlive Us" и "The Overview", - вдохновлена ??"Overview Effect", преобразующим опытом, который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса. Издание на виниле, Half Speed Master. С "The Overview" Уилсон возвращается к своим прогрессивным корням, жанру, в формировании которого он сыграл важную роль. Два амбициозных трека состоят из уникальных музыкальных разделов, которые плавно переходят друг в друга, сочетая классические элементы прога с современными влияниями, такими как электроника и пост-рок. Тексты песен, частично написанные Энди Партриджем из XTC, рассказывают истории о красоте и трудностях жизни на Земле. «The Overview» — уникальная работа для 2025 года — опыт для открытых ушей и широких умов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Virgin Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Virgin Music
Barcode
[0602475245704]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Steven Wilson
Альбом (сингл)
The Overview
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Objects Outlive Us (23:17) No Monkey’s Paw, The Buddha Of The Modern Age, Objects: Meanwhile, The Cicerones, Ark, Cosmic Sons Of Toil, No Ghost On The Moor, Heat Death Of The Universe, The Overview (18:21) Perspective, A Beautiful Infinity I, Borrowed Atoms, A Beautiful Infinity II, Infinity Measured In Moments, Permanence
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Всемирно известный музыкант, продюсер и автор песен Стивен Уилсон выпускает свой восьмой студийный альбом "The Overview". 42-минутная работа, состоящая из двух эпических треков - "Objects Outlive Us" и "The Overview", - вдохновлена ??"Overview Effect", преобразующим опытом, который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса. Издание на виниле, Half Speed Master. С "The Overview" Уилсон возвращается к своим прогрессивным корням, жанру, в формировании которого он сыграл важную роль. Два амбициозных трека состоят из уникальных музыкальных разделов, которые плавно переходят друг в друга, сочетая классические элементы прога с современными влияниями, такими как электроника и пост-рок. Тексты песен, частично написанные Энди Партриджем из XTC, рассказывают истории о красоте и трудностях жизни на Земле. «The Overview» — уникальная работа для 2025 года — опыт для открытых ушей и широких умов.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка – стоимость товара 4410 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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