Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Steven Wilson - The Overview (0602475245704) виниловая пластинка
Всемирно известный музыкант, продюсер и автор песен Стивен Уилсон выпускает свой восьмой студийный альбом "The Overview". 42-минутная работа, состоящая из двух эпических треков - "Objects Outlive Us" и "The Overview", - вдохновлена ??"Overview Effect", преобразующим опытом, который испытывают астронавты, глядя на Землю из космоса. Издание на виниле, Half Speed Master. С "The Overview" Уилсон возвращается к своим прогрессивным корням, жанру, в формировании которого он сыграл важную роль. Два амбициозных трека состоят из уникальных музыкальных разделов, которые плавно переходят друг в друга, сочетая классические элементы прога с современными влияниями, такими как электроника и пост-рок. Тексты песен, частично написанные Энди Партриджем из XTC, рассказывают истории о красоте и трудностях жизни на Земле. «The Overview» — уникальная работа для 2025 года — опыт для открытых ушей и широких умов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Теги товара: Progressive Rock
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