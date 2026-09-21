Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704204
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х46х31
Вес, кг.
4.26
Описание товара Кухонная машина Vitek VT-1442 1400Вт белый
Тип стационарный / Мощность 1400 Вт / Число скоростей 6 / Количество насадок /
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Теги товара: без мясорубки
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Бренд
Тип товара
Миксер
Тип устройства
миксер
Мощность, Вт
1400
Емкость чаши
5 л
Длина сетевого шнура
1
Цвет
белый
Импульсный режим
да
Количество скоростей
6
Насадка для взбивания
Да
Насадка для теста
Да
Соковыжималка
нет
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Насадки
насадка-венчик, насадка-крюк
Количество насадок
4
Мельничка
нет
Мясорубка
нет
Страна производитель
Китай
Тип стационарный / Мощность 1400 Вт / Число скоростей 6 / Количество насадок /
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, профессиональные, bosch mum
Теги товара: без мясорубки
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