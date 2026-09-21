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Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный

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Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 1
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 2
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 3
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 4
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 5
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 6
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 7
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 8
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 9
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 10
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 11
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 12
Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Подача воды
электронасос
Мощность, Вт
850
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 1
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 2
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 3
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 4
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 5
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 6
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 7
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 8
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 9
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 10
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 11
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 12
  • Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704203
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Характеристики

Бренд
Rondell
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
850
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х34х27
Вес, кг.
3.7

Описание товара Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный

Термопот – очень полезный прибор на кухне, который объединил функции сразу нескольких устройств. Как и чайник, он служит для подогрева и кипячения воды, затем поддерживает ее температуру как термос, и, наконец, безопасно разливает жидкость по чашкам из специального краника без необходимости наклонять термопот. Прибор удобен тем, что горячая вода будет всегда наготове, что поможет сэкономить электричество. А еще необходимо отметить удобный и эргономичный дизайн устройств такого типа. В зависимости от потребностей и количества планируемых пользователей термопота следует подбирать оптимальный объем, который варьируется от 2.5 до 12 литров. Для домашнего использования вполне подойдет 3-литровая модель, а в офис лучше приобрести емкость побольше. От мощности термопота напрямую зависит скорость кипячения. Однако если учитывать тот факт, что главная ценность прибора заключается в поддержании воды горячей, этот показатель не является решающим. Подача жидкости осуществляется при помощи помпы или электронасоса. В последнем случае достаточно просто нажать кнопку на панели управления. Если в доме есть маленькие дети, то стоит позаботиться об их безопасности, выбрав модель с возможностью заблокировать подачу горячей воды во избежание несчастных случаев.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Rondell RDE-1051 5л. 850Вт черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Rondell
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос
Температурные режимы, °С
45/50/55/60/65/70/75/80/85/90/95/100 °С
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
850
Развернуть
Длина сетевого шнура
1.4
Страна производитель
Китай
Описание
Термопот – очень полезный прибор на кухне, который объединил функции сразу нескольких устройств. Как и чайник, он служит для подогрева и кипячения воды, затем поддерживает ее температуру как термос, и, наконец, безопасно разливает жидкость по чашкам из специального краника без необходимости наклонять термопот. Прибор удобен тем, что горячая вода будет всегда наготове, что поможет сэкономить электричество. А еще необходимо отметить удобный и эргономичный дизайн устройств такого типа. В зависимости от потребностей и количества планируемых пользователей термопота следует подбирать оптимальный объем, который варьируется от 2.5 до 12 литров. Для домашнего использования вполне подойдет 3-литровая модель, а в офис лучше приобрести емкость побольше. От мощности термопота напрямую зависит скорость кипячения. Однако если учитывать тот факт, что главная ценность прибора заключается в поддержании воды горячей, этот показатель не является решающим. Подача жидкости осуществляется при помощи помпы или электронасоса. В последнем случае достаточно просто нажать кнопку на панели управления. Если в доме есть маленькие дети, то стоит позаботиться об их безопасности, выбрав модель с возможностью заблокировать подачу горячей воды во избежание несчастных случаев.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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