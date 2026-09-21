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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 704030
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Описание товара Кофемолка Vitek VT-1547 Harmony белый
Кофемолка Harmony VITEK VT-1547 - это устройство, которое станет незаменимым помощником для любителей кофе. С ее помощью вы сможете быстро и качественно измельчить кофейные зерна, чтобы приготовить свежий и ароматный напиток. Особенностью данной модели является ротационный нож, который обеспечивает равномерный и быстрый помол кофе. Это гарантирует, что кофе будет иметь насыщенный вкус и аромат.Кофемолка имеет эргономичный и компактный дизайн, который не займет много места на вашей кухне. Белый цвет корпуса гармонично впишется в интерьер любого помещения, будь то домашняя кухня или офис. Мощность кофемолки составляет 200 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное измельчение кофейных зерен. Вместимость устройства составляет 60 г, что позволяет приготовить кофе на несколько порций. Кофемолка оснащена импульсным режимом, который позволяет контролировать степень помола. Это позволяет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего кофе. Выбирая кофемолку Harmony VITEK VT-1547, вы получаете надежный и функциональный инструмент для приготовления вкусного и ароматного кофе.
Кофемолка Harmony VITEK VT-1547 - это устройство, которое станет незаменимым помощником для любителей кофе. С ее помощью вы сможете быстро и качественно измельчить кофейные зерна, чтобы приготовить свежий и ароматный напиток. Особенностью данной модели является ротационный нож, который обеспечивает равномерный и быстрый помол кофе. Это гарантирует, что кофе будет иметь насыщенный вкус и аромат.Кофемолка имеет эргономичный и компактный дизайн, который не займет много места на вашей кухне. Белый цвет корпуса гармонично впишется в интерьер любого помещения, будь то домашняя кухня или офис. Мощность кофемолки составляет 200 Вт, что обеспечивает быстрое и качественное измельчение кофейных зерен. Вместимость устройства составляет 60 г, что позволяет приготовить кофе на несколько порций. Кофемолка оснащена импульсным режимом, который позволяет контролировать степень помола. Это позволяет вам выбрать наиболее подходящий вариант для вашего кофе. Выбирая кофемолку Harmony VITEK VT-1547, вы получаете надежный и функциональный инструмент для приготовления вкусного и ароматного кофе.
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