Кофемолка Centek CT-1358 Violet

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Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Мощность
200
Система помола
ротационный нож
Вместимость, г
60
Защита от перегрева
нет
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 377830
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Кофемолка Centek CT-1358 заключена в модный черно-фиолетовый корпус из экологичного пластика с прозрачной крышкой и выглядит очень привлекательно. Система помола представлена ротационными ножами из нержавеющей стали, которые справляются с кофейными зернами и специями в считанные секунды благодаря мощности устройства в 200 ватт. Работа устройства осуществляется на 1 скорости. Величина порции для помола может составлять от 10 до 60 г. Импульсный режим работы также входит в конфигурацию устройства.
Чаша Centek CT-1358 выполнена из нержавеющей стали, также как ее ножи. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за происходящим внутри кофемолки. Длина шнура модели составляет 1 м.
Кофемолка Centek CT-1358 заключена в модный черно-фиолетовый корпус из экологичного пластика с прозрачной крышкой и выглядит очень привлекательно. Система помола представлена ротационными ножами из нержавеющей стали, которые справляются с кофейными зернами и специями в считанные секунды благодаря мощности устройства в 200 ватт. Работа устройства осуществляется на 1 скорости. Величина порции для помола может составлять от 10 до 60 г. Импульсный режим работы также входит в конфигурацию устройства.
Чаша Centek CT-1358 выполнена из нержавеющей стали, также как ее ножи. Прозрачная крышка позволяет наблюдать за происходящим внутри кофемолки. Длина шнура модели составляет 1 м.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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