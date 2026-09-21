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Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый купить с доставкой в Москве
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Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый

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Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 1
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 2
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 3
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 4
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 5
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 6
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 7
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 8
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 9
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 10
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 11
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 12
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 13
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 1
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 2
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 3
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 4
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 5
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 6
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 7
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 8
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 9
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 10
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 11
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 12
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 13
  • Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702231
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
725

Описание товара Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый

Кофемолка STARWIND SGP4422 200 Вт система помола ротационный нож, вместимость 40 г белый/коричневый 436682 предназначена для бытового применения.

Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Описание
Кофемолка STARWIND SGP4422 200 Вт система помола ротационный нож, вместимость 40 г белый/коричневый 436682 предназначена для бытового применения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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