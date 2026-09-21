Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702231
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Размеры в упаковке, см
17х11х11
Вес, г.
725
Описание товара Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый
Кофемолка STARWIND SGP4422 200 Вт система помола ротационный нож, вместимость 40 г белый/коричневый 436682 предназначена для бытового применения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кофемолка
Защита от перегрева
да
Блокировка включения при снятой крышке
Да
Кофемолка STARWIND SGP4422 200 Вт система помола ротационный нож, вместимость 40 г белый/коричневый 436682 предназначена для бытового применения.
Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кофемолка Starwind SGP4422 200Вт сист.помол.:ротац.нож вместим.:40гр белый/коричневый