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Соковыжималка VITEK VT-1601 купить с доставкой в Москве
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Соковыжималка VITEK VT-1601

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Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 1
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 2
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 3
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 4
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 5
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 6
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 7
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Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 10
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 11
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 12
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 13
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 14
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 15
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 16
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 17
Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 18
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Объем емкости для сока, л
1
Количество скоростей
2
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 1
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 2
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 3
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 4
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 5
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 6
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 7
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 8
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 9
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 10
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 11
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 12
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 13
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 14
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 15
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 16
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 17
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 18
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 19
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 20
  • Соковыжималка VITEK VT-1601 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 230 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704004
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Количество скоростей
2
Длина шнура
0.345
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х29х23
Вес, кг.
4.5

Описание товара Соковыжималка VITEK VT-1601

Мощность 250 Вт; количество скоростей 2; выброс мякоти автоматический; материал корпуса пластик; прямая подача сока; импульсный режим; система блокировки.

Отзывы о товаре Соковыжималка VITEK VT-1601




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Соковыжималки
Тип соковыжималки
центробежная
Материал корпуса
пластик
Мощность, Вт
250
Цвет
белый
Система прямой подачи сока
Да
Объем емкости для сока, л
1
Импульсный режим
да
Реверс
нет
Количество скоростей
2
Длина шнура
0.345
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность 250 Вт; количество скоростей 2; выброс мякоти автоматический; материал корпуса пластик; прямая подача сока; импульсный режим; система блокировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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