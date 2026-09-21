Top.Mail.Ru
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чайник электрический Hyundai HYK-G3805

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
239x211x179
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703901
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
239x211x179
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х18
Вес, кг.
1.17

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3805

Электрочайник Hyundai HYK-G3805 со скрытым нагревательным элементом имеет объем 1.7 л. Корпус выполнен из боросиликатного стекла. Прибор выключается автоматически при закипании и недостаточном уровне воды в колбе, что обеспечивает дополнительную безопасность в использовании.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G3805




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
белый
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
239x211x179
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Hyundai HYK-G3805 со скрытым нагревательным элементом имеет объем 1.7 л. Корпус выполнен из боросиликатного стекла. Прибор выключается автоматически при закипании и недостаточном уровне воды в колбе, что обеспечивает дополнительную безопасность в использовании.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чайник электрический Hyundai HYK-G3805 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...