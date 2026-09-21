Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703884
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Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1482 1000Вт черный/серебристый
Легкий и компактный ручной миксер Vitek VT-1482– один из тех приборов, без которых невозможно представить себе современную кухню. Взбить сливки, белки для безе, легкие кремы или коктейли, замешать тесто или фарш, приготовить паштеты или майонез – все это вы теперь можете сделать без лишних усилий благодаря мощности в 1000 Вт и эргономичной ручке, которая удобно ложится в руку и не утомляет ее даже при долгом использовании прибора. Миксер имеет две сменные насадки из высокопрочной нержавеющей стали: венчики и крюки для теста. Пять скоростей вращения позволит вам выбрать наиболее подходящий режим для каждого продукта или блюда
Легкий и компактный ручной миксер Vitek VT-1482– один из тех приборов, без которых невозможно представить себе современную кухню. Взбить сливки, белки для безе, легкие кремы или коктейли, замешать тесто или фарш, приготовить паштеты или майонез – все это вы теперь можете сделать без лишних усилий благодаря мощности в 1000 Вт и эргономичной ручке, которая удобно ложится в руку и не утомляет ее даже при долгом использовании прибора. Миксер имеет две сменные насадки из высокопрочной нержавеющей стали: венчики и крюки для теста. Пять скоростей вращения позволит вам выбрать наиболее подходящий режим для каждого продукта или блюда
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