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Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) купить с доставкой в Москве
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Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная)

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Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 1
Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 2
Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 3
Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 4
Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 5
Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Управление
механический
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 1
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 2
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 3
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 4
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 5
  • Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703841
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Характеристики

Бренд
VITEK
Тип товара
Плита электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
защита от перегрева
Серия
VT-3705
Страна производства
Китай
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
Индикатор работы
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х28
Вес, кг.
2.16

Описание товара Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная)

Vitek VT-3705 – компактная электроплитка, оборудованная одной конфоркой. Эта модель пригодится на небольшой кухне, также она отлично подходит для дачи или загородного дома. Ей просто пользоваться: температура регулируется одним поворотным переключателем, расположенным на фронтальной панели.

Отзывы о товаре Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная)




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Характеристики
Бренд
VITEK
Тип товара
Плита электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
защита от перегрева
Серия
VT-3705
Страна производства
Китай
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
Развернуть
Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
Индикатор работы
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Описание
Vitek VT-3705 – компактная электроплитка, оборудованная одной конфоркой. Эта модель пригодится на небольшой кухне, также она отлично подходит для дачи или загородного дома. Ей просто пользоваться: температура регулируется одним поворотным переключателем, расположенным на фронтальной панели.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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