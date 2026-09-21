Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плита электрическая
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703841
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
защита от перегрева
Серия
VT-3705
Страна производства
Китай
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
Индикатор работы
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
52х30х28
Вес, кг.
2.16
Описание товара Плита Электрическая Vitek VT-3705 стальной (настольная)
Vitek VT-3705 – компактная электроплитка, оборудованная одной конфоркой. Эта модель пригодится на небольшой кухне, также она отлично подходит для дачи или загородного дома. Ей просто пользоваться: температура регулируется одним поворотным переключателем, расположенным на фронтальной панели.
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Теги товара: одноконфорочные, сенсорные одноконфорочные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плита электрическая
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
серебро
Прочее
защита от перегрева
Серия
VT-3705
Страна производства
Китай
Мощность
1500
Материал покрытия панели
нержавеющая сталь
Цвет
нержавеющая сталь
Материал конфорок
нержавеющая сталь
Число конфорок
1
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Диаметр конфорок
185 мм
Индукция
нет
Функции и особенности
Индикатор работы
Длина сетевого шнура
0.75
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Vitek VT-3705 – компактная электроплитка, оборудованная одной конфоркой. Эта модель пригодится на небольшой кухне, также она отлично подходит для дачи или загородного дома. Ей просто пользоваться: температура регулируется одним поворотным переключателем, расположенным на фронтальной панели.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, стеклокерамические, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, сенсорные одноконфорочные
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, стеклокерамические, 2 квт, без духовки
Теги товара: одноконфорочные, сенсорные одноконфорочные
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