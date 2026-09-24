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Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный купить с доставкой в Москве
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Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный

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Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 1
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 2
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 3
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 4
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 5
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 6
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 7
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 8
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 9
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 10
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 11
Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 1
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 2
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 3
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 4
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 5
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 6
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 7
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 8
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 9
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 10
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 11
  • Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный
1 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х31х9
Вес, кг.
2.14

Описание товара Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный

Плита компактная электрическая BQ HP104B оборудована сенсорной панелью управления. Она открывает доступ к 8 режимам работы и остальному функционалу. Рассчитанный на 3 ч таймер выключает прибор в обозначенный временной отрезок. Дисплей уведомляет о выбранных параметрах. Плита компактная электрическая BQ HP104B с одной конфоркой обладает индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к выполнению непосредственных обязанностей. Рабочая поверхность выполнена из стеклокерамики. Материал не впитывает загрязнения и легко очищается от пятен. Подключив 1.2-метровый шнур к сети, хозяйки могут начать использование ассистентки.

Отзывы о товаре Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BQ
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Диаметр конфорок
190 мм
Индукция
да
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Плита компактная электрическая BQ HP104B оборудована сенсорной панелью управления. Она открывает доступ к 8 режимам работы и остальному функционалу. Рассчитанный на 3 ч таймер выключает прибор в обозначенный временной отрезок. Дисплей уведомляет о выбранных параметрах. Плита компактная электрическая BQ HP104B с одной конфоркой обладает индикатором, который сигнализирует о готовности приступить к выполнению непосредственных обязанностей. Рабочая поверхность выполнена из стеклокерамики. Материал не впитывает загрязнения и легко очищается от пятен. Подключив 1.2-метровый шнур к сети, хозяйки могут начать использование ассистентки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая плита, индукционная BQ HP104B Черный - этот товар вы можете купить по цене 1520 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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