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Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная купить с доставкой в Москве
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Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная

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Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 1
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 2
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 3
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 4
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 5
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 6
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 7
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 8
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 9
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 10
Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 1
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 2
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 3
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 4
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 5
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 6
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 7
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 8
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 9
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 10
  • Плита Инфракрасная Hyundai HYC-0121 черный стеклокерамика (настольная) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703836
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка электрическая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х33х8
Вес, кг.
2.48

Описание товара Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная

Настольная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0121 – отличный выбор для дачи, кухни небольшой площади. Имеет одну конфорку диаметром 200 мм. При мощности 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и приготовление пищи на варочной стеклокерамической поверхности в посуде из любого материала. Работает в 7 режимах температуры и имеет 7 программ приготовления блюд. Управление – электронное, простое и понятное. Снабжена световым индикатором включения, электронным таймером, ярким дисплеем. Плита безопасна в использовании. Предусмотрена надежная защита от скачков напряжения в сети. Прорезиненные ножки прочно удерживают ее на любой поверхности, предупреждают скольжение. Сетевой шнур длиной 1.2 м позволяет установить электроприбор на удалении от розетки.

Отзывы о товаре Плита настольная инфракрасная Hyundai HYC-0121 черная




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка электрическая
Страна производитель
Китай
Описание
Настольная электрическая инфракрасная плита Hyundai HYC-0121 – отличный выбор для дачи, кухни небольшой площади. Имеет одну конфорку диаметром 200 мм. При мощности 2000 Вт обеспечивает быстрый нагрев и приготовление пищи на варочной стеклокерамической поверхности в посуде из любого материала. Работает в 7 режимах температуры и имеет 7 программ приготовления блюд. Управление – электронное, простое и понятное. Снабжена световым индикатором включения, электронным таймером, ярким дисплеем. Плита безопасна в использовании. Предусмотрена надежная защита от скачков напряжения в сети. Прорезиненные ножки прочно удерживают ее на любой поверхности, предупреждают скольжение. Сетевой шнур длиной 1.2 м позволяет установить электроприбор на удалении от розетки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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