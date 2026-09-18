Плитка электрическая Gefest ПЭ 720 белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2700
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
150; 180 мм
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311932
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2700
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
150; 180 мм
Длина сетевого шнура
1
Управление
механический
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
32х25х12
Вес, кг.
11
Описание товара Плитка электрическая Gefest ПЭ 720 белый
Настольная электрическая плита; количество конфорок/зон нагрева 2; мощность 2700 Вт; материал варочной панели эмаль; механическое управление; термостат; ширина 50 см; вес 5.6 кг.
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Бренд
Тип товара
Плитка электрическая
Мощность
2700
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
белый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
150; 180 мм
Длина сетевого шнура
1
Управление
механический
Страна производитель
Беларусь
Настольная электрическая плита; количество конфорок/зон нагрева 2; мощность 2700 Вт; материал варочной панели эмаль; механическое управление; термостат; ширина 50 см; вес 5.6 кг.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
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