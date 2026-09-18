Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 синий
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Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
1500
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
синий
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 311935
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
1500
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
синий
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7
Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 синий
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 синийПлита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль.«Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
1500
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
синий
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Страна производитель
Китай
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 синийПлита компактная электрическая «Лысьва» ЭПБ 22 оснащена потребляемой мощностью 2.2. кВт, чего достаточно для приготовления небольших порций пищи и ее разогрева, двумя конфорками диаметром 145 мм, 180 мм. Прибор выполнен в красно-черном цвете, покрытие панели управления – эмаль.«Лысьва» ЭПБ 22 не обладает функциями индукции и защитного отключения, двухконтурными конфорками, таймера, индикаторов остаточного тепла, дисплея нет. Управление осуществляется с помощью поворотного механизма, питание прибора – сетевое.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, сенсорные, одноконфорочные, стеклокерамические, 2 квт, сенсорные одноконфорочные, без духовки
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