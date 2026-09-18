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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик купить с доставкой в Москве
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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик

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Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 1
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 2
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 3
Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
зеленый, серебристый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 1
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 2
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 3
  • Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 311939
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Характеристики

Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
малахит
Страна производства
Россия
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
зеленый, серебристый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х30х16
Вес, кг.
7

Описание товара Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик

Электрическая плитка ЛЫСЬВА ЭПБ 22 проста в управлении и долговечна в эксплуатации. Она позволяет экономить пространство в малогабаритной кухне, так как имеет компактные размеры. Модель настольного типа оснащена двумя чугунными конфорками разного диаметра и мощности для приготовления или разогрева двух блюд одновременно. Эмалированное покрытие устойчиво к воздействию высоких температур и легко очищается от капель жира. Для управления электрической плиткой ЛЫСЬВА ЭПБ 22 Green Apple в передней части корпуса размещены два поворотных переключателя, предназначенные для установки необходимого уровня мощности. Об активации устройства пользователя предупреждает предусмотренная световая индикация.

Отзывы о товаре Плитка электрическая Лысьва ЭПБ 22 малахит/рябчик




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Лысьва
Тип товара
Плитки электрические
Дополнительный цвет
черный
Основной цвет
малахит
Страна производства
Россия
Мощность
2200
Материал покрытия панели
эмаль
Цвет
зеленый, серебристый
Материал конфорок
чугун
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
145/180 мм
Индукция
нет
Развернуть
Управление
механический
Страна производитель
Россия
Описание
Электрическая плитка ЛЫСЬВА ЭПБ 22 проста в управлении и долговечна в эксплуатации. Она позволяет экономить пространство в малогабаритной кухне, так как имеет компактные размеры. Модель настольного типа оснащена двумя чугунными конфорками разного диаметра и мощности для приготовления или разогрева двух блюд одновременно. Эмалированное покрытие устойчиво к воздействию высоких температур и легко очищается от капель жира. Для управления электрической плиткой ЛЫСЬВА ЭПБ 22 Green Apple в передней части корпуса размещены два поворотных переключателя, предназначенные для установки необходимого уровня мощности. Об активации устройства пользователя предупреждает предусмотренная световая индикация.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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