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Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный купить с доставкой в Москве
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный

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Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 1
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 2
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 3
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 4
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 5
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 6
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 7
Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 1
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 2
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 3
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 4
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 5
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 6
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 7
  • Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414926
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х26х23
Вес, кг.
2.45

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный

Hyundai HYC-0107 - компактная 2-конфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 3500 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0107 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0107 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
3500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
2
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYC-0107 - компактная 2-конфорочная электроплитка с нагревательным элементом индукционного типа. При мощности 3500 Вт блюда будут готовиться быстро и не заставят вас долго ждать. Для удобства в управлении плита Hyundai HYC-0107 оборудована панелью с сенсорными кнопками и дисплеем. Стеклокерамическая варочная панель легко очищается от загрязнений по завершению приготовления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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