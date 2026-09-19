Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Плитки электрические
Мощность
2000
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
серебристый, черный
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Диаметр конфорок
200 мм
Индукция
да
Управление
механический
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 414922
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Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0102 серебристый/черный
Электрическая плита Hyundai HYC-0102 оснащена индукционной конфоркой, мощность которой составляет 2 кВт. Качественное стеклокерамическое покрытие способно выдержать значительный вес посуды с пищей. Прочный материал очищается от загрязнений специальным скребком или мягкой салфеткой, смоченной в растворе с содержанием неабразивных моющих средств. На фронтальной панели расположены кнопки активации и меню, три светодиодных индикатора, регулятор поворотного типа для изменения мощности и выбора времени до окончания приготовления блюд.На цифровом дисплее отображается необходимая рабочая информация. При снятии кастрюль и сковород с конфорки выполняется автоматическое отключение устройства, благодаря чему обеспечивается безопасная эксплуатация. На задней и нижней частях корпуса расположены прорези и вентилятор для охлаждения внутренних элементов. Крепкие ножки отвечают за устойчивое положение модели на горизонтальной поверхности. За счет компактного размера электрическая плита Hyundai HYC-0102 оптимальна для использования в условиях ограниченного пространства.
Электрическая плита Hyundai HYC-0102 оснащена индукционной конфоркой, мощность которой составляет 2 кВт. Качественное стеклокерамическое покрытие способно выдержать значительный вес посуды с пищей. Прочный материал очищается от загрязнений специальным скребком или мягкой салфеткой, смоченной в растворе с содержанием неабразивных моющих средств. На фронтальной панели расположены кнопки активации и меню, три светодиодных индикатора, регулятор поворотного типа для изменения мощности и выбора времени до окончания приготовления блюд.На цифровом дисплее отображается необходимая рабочая информация. При снятии кастрюль и сковород с конфорки выполняется автоматическое отключение устройства, благодаря чему обеспечивается безопасная эксплуатация. На задней и нижней частях корпуса расположены прорези и вентилятор для охлаждения внутренних элементов. Крепкие ножки отвечают за устойчивое положение модели на горизонтальной поверхности. За счет компактного размера электрическая плита Hyundai HYC-0102 оптимальна для использования в условиях ограниченного пространства.
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