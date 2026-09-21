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Плитка индукционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый

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Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 1
Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 2
Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 3
Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 4
Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 5
Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
1
Индукция
да
Управление
сенсорное
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 1
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 2
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 3
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 4
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 5
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703860
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
1
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х9
Вес, кг.
2.6

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый

Представленный товар предназначен для бытового использования в приготовлении пищи. Обладает стильным дизайном для своего класса и компактными массо-габаритными характеристиками.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0111 черный/серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Дополнительный цвет
серебро
Основной цвет
черный
Прочее
блокировка от детей
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1500
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Цвет
черный
Материал конфорок
закаленное стекло
Число конфорок
1
Индукция
да
Развернуть
Функции и особенности
таймер
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Представленный товар предназначен для бытового использования в приготовлении пищи. Обладает стильным дизайном для своего класса и компактными массо-габаритными характеристиками.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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