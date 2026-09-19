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Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный купить с доставкой в Москве
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Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный

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Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 1
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 2
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 3
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 4
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 5
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 6
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 7
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 8
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 9
Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плитка индукционная
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Управление
кнопочные
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 1
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 2
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 3
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 4
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 5
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 6
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 7
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 8
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 9
  • Плитка индкционная Hyundai HYC-0101 черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 414921
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Основной цвет
черный
Прочее
защитное отключение
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Управление
кнопочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х33х8
Вес, кг.
2.06

Описание товара Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный

Электрическая плитка Hyundai HYC-0101 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева.

Отзывы о товаре Плитка индукционная Hyundai HYC-0101 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Плитка индукционная
Основной цвет
черный
Прочее
защитное отключение
Страна производства
Республика Корея
Мощность
1.4 кВт
Материал покрытия панели
стеклокерамика
Материал конфорок
стеклокерамика
Число конфорок
1
Индукция
да
Функции и особенности
таймер
Длина сетевого шнура
1.2
Развернуть
Управление
кнопочные
Страна производитель
Китай
Описание
Электрическая плитка Hyundai HYC-0101 с электронным управлением оснащена индукционной конфоркой, обеспечивающей быстрое закипание и высокую точность регулировки нагрева.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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