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Чайник электрический Hyundai HYK-G7707 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G7707

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Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 1
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 2
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 3
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 4
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 5
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 6
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 7
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 8
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 9
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 10
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 11
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 12
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 13
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 14
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 15
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 16
Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 1
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 2
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 3
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 4
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 5
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 6
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 7
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 8
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 9
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 10
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 11
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 12
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 13
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 14
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 15
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 16
  • Чайник Hyundai HYK-G7707 1.7л. 2200Вт графит (стекло) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703774
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Размеры в упаковке, см
26х21х21
Вес, кг.
1.5

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G7707

Электрический чайник Hyundai HYK-G7707 в стильном графитовом исполнении имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а объем в 1.7 литра идеально подойдет для семейного использования. Отличается продуманным дизайном, ориентированным на удобство. Корпус изготовлен из прочного и безопасного стекла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку, а эргономичная ручка гарантирует комфортный и надежный захват. Надежность и долговечность работы гарантирует качественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву и упрощает уход за прибором. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество жидкости, а фильтр от накипи обеспечивает чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды придает процессу закипания особую атмосферу, а также служит индикатором работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность использования. Подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника максимально комфортным.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G7707




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-G7707 в стильном графитовом исполнении имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а объем в 1.7 литра идеально подойдет для семейного использования. Отличается продуманным дизайном, ориентированным на удобство. Корпус изготовлен из прочного и безопасного стекла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку, а эргономичная ручка гарантирует комфортный и надежный захват. Надежность и долговечность работы гарантирует качественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву и упрощает уход за прибором. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество жидкости, а фильтр от накипи обеспечивает чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды придает процессу закипания особую атмосферу, а также служит индикатором работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность использования. Подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника максимально комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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