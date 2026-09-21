Чайник электрический Hyundai HYK-G7707
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G7707
Электрический чайник Hyundai HYK-G7707 в стильном графитовом исполнении имеет мощность в 2200 Вт для быстрого закипания, а объем в 1.7 литра идеально подойдет для семейного использования. Отличается продуманным дизайном, ориентированным на удобство. Корпус изготовлен из прочного и безопасного стекла. Широко открывающаяся крышка обеспечивает удобство наполнения водой и легкую очистку, а эргономичная ручка гарантирует комфортный и надежный захват. Надежность и долговечность работы гарантирует качественная контрольная группа VnQ от британской компании Strix. Скрытый нагревательный элемент способствует быстрому нагреву и упрощает уход за прибором. Индикатор уровня воды позволяет точно контролировать количество жидкости, а фильтр от накипи обеспечивает чистоту и превосходный вкус каждого напитка. Голубая подсветка воды придает процессу закипания особую атмосферу, а также служит индикатором работы чайника. Защита от включения без воды и автоматическое отключение обеспечивают безопасность использования. Подставка с вращением на 360 градусов делает использование чайника максимально комфортным.
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