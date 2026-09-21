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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая

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Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 16
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 17
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 18
Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 16
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 17
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 18
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703771
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x32см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х36х29
Вес, кг.
11

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая

Hyundai HYM-M2048 – это надежная печь с полным набором необходимых функций и полностью механическим управлением. Максимальная мощность прибора – 700 Вт, но в нём предусмотрены различные варианты разогрева на любой случай. Всего таких опций доступно пять, в том числе разморозка, которую оценит любая хозяйка. Для переключения режимов на устройстве есть верхнее механическое колесо, а второе отвечает за установку таймера. Одной из важных особенностей данной модели является вместительное внутреннее пространство – 20 л. Его достаточно для равномерного прогрева даже больших порций блюд, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, ухаживать за внутренним покрытием Hyundai HYM-M2048 также очень легко – для этого не потребуется ни дополнительных навыков, ни специальных средств. Такое возможно благодаря высокотехнологичным материалам, из которых оно изготовлено. Дверца Hyundai HYM-M2048 надежно закрывается и открывается по нажатию эргономичной кнопки, расположенной в нижней части передней панели. Для контроля за термической обработки дверца печи сделана полупрозрачной. В конце каждого цикла Hyundai HYM-M2048 производит характерный сигнал.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
белый
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
нет
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Мощность гриля
нет
Габариты
45.2x26.2x32см
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYM-M2048 – это надежная печь с полным набором необходимых функций и полностью механическим управлением. Максимальная мощность прибора – 700 Вт, но в нём предусмотрены различные варианты разогрева на любой случай. Всего таких опций доступно пять, в том числе разморозка, которую оценит любая хозяйка. Для переключения режимов на устройстве есть верхнее механическое колесо, а второе отвечает за установку таймера. Одной из важных особенностей данной модели является вместительное внутреннее пространство – 20 л. Его достаточно для равномерного прогрева даже больших порций блюд, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, ухаживать за внутренним покрытием Hyundai HYM-M2048 также очень легко – для этого не потребуется ни дополнительных навыков, ни специальных средств. Такое возможно благодаря высокотехнологичным материалам, из которых оно изготовлено. Дверца Hyundai HYM-M2048 надежно закрывается и открывается по нажатию эргономичной кнопки, расположенной в нижней части передней панели. Для контроля за термической обработки дверца печи сделана полупрозрачной. В конце каждого цикла Hyundai HYM-M2048 производит характерный сигнал.
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Доставка
Отзывы


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