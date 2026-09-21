Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-M2048 20л. 700Вт белая
Hyundai HYM-M2048 – это надежная печь с полным набором необходимых функций и полностью механическим управлением. Максимальная мощность прибора – 700 Вт, но в нём предусмотрены различные варианты разогрева на любой случай. Всего таких опций доступно пять, в том числе разморозка, которую оценит любая хозяйка. Для переключения режимов на устройстве есть верхнее механическое колесо, а второе отвечает за установку таймера. Одной из важных особенностей данной модели является вместительное внутреннее пространство – 20 л. Его достаточно для равномерного прогрева даже больших порций блюд, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, ухаживать за внутренним покрытием Hyundai HYM-M2048 также очень легко – для этого не потребуется ни дополнительных навыков, ни специальных средств. Такое возможно благодаря высокотехнологичным материалам, из которых оно изготовлено. Дверца Hyundai HYM-M2048 надежно закрывается и открывается по нажатию эргономичной кнопки, расположенной в нижней части передней панели. Для контроля за термической обработки дверца печи сделана полупрозрачной. В конце каждого цикла Hyundai HYM-M2048 производит характерный сигнал.
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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