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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная купить с доставкой в Москве
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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная

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Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 1
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 2
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 3
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 4
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 5
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 6
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 7
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 8
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 9
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 10
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 11
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 12
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 13
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 14
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 15
Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Мощность микроволн
700 Вт
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 1
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 2
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 3
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 4
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 5
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 6
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 7
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 8
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 9
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 10
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 11
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 12
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 13
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 14
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 15
  • Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703701
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.0см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х35х29
Вес, кг.
10.5

Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная

Hyundai HYM-D3033 - микроволновая печь в невероятно стильном и практичном черном корпусе. Она прекрасно впишется в любой интерьер. Микроволновка обладает вместительной внутренней камерой на 20 л. Этого объема с запасом хватит для приготовления и быстрого разогрева домашних блюд в небольшой семье. Модель оснащена поворотным столиком диаметром 24,5 см, который подойдет и для большой посуды. За счет вращения пища подогревается равномерно. Внутренняя подсветка позволит следить за процессом приготовления еды. Дверца микроволновки легко открывается одним нажатием на кнопку. Мощность микроволновой печи составляет 700 Вт, предусмотрено пять режимов работы. Модель Hyundai HYM-D3033 поможет быстро разморозить продукты, разогреть готовый обед или и приготовить несложные блюда типа печеного картофеля или творожной запеканки. Предусмотрен таймер на 99 минут. Он оповестит звуковым сигналом о готовности блюда. Электронная система управления состоит из кнопочного меню, удобного поворотного переключателя и аккуратного дисплея, на котором легко контролировать все настройки.

Отзывы о товаре Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Микроволновые печи
Исполнение
отдельностоящая
Объем
20
Цвет
черный
Тип внутреннего покрытия
Эмаль
Дверца
навесная
Открывание дверцы
кнопка
Диаметр поворотного стола
24.5 см
Дисплей
да
Конвекция
нет
Инверторная технология
нет
Развернуть
Мощность микроволн
700 Вт
Габариты
45.2x26.2x32.0см
Страна производитель
Китай
Описание
Hyundai HYM-D3033 - микроволновая печь в невероятно стильном и практичном черном корпусе. Она прекрасно впишется в любой интерьер. Микроволновка обладает вместительной внутренней камерой на 20 л. Этого объема с запасом хватит для приготовления и быстрого разогрева домашних блюд в небольшой семье. Модель оснащена поворотным столиком диаметром 24,5 см, который подойдет и для большой посуды. За счет вращения пища подогревается равномерно. Внутренняя подсветка позволит следить за процессом приготовления еды. Дверца микроволновки легко открывается одним нажатием на кнопку. Мощность микроволновой печи составляет 700 Вт, предусмотрено пять режимов работы. Модель Hyundai HYM-D3033 поможет быстро разморозить продукты, разогреть готовый обед или и приготовить несложные блюда типа печеного картофеля или творожной запеканки. Предусмотрен таймер на 99 минут. Он оповестит звуковым сигналом о готовности блюда. Электронная система управления состоит из кнопочного меню, удобного поворотного переключателя и аккуратного дисплея, на котором легко контролировать все настройки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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