Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Микроволновая печь Hyundai HYM-D3033 20л. 700Вт черная
Hyundai HYM-D3033 - микроволновая печь в невероятно стильном и практичном черном корпусе. Она прекрасно впишется в любой интерьер. Микроволновка обладает вместительной внутренней камерой на 20 л. Этого объема с запасом хватит для приготовления и быстрого разогрева домашних блюд в небольшой семье. Модель оснащена поворотным столиком диаметром 24,5 см, который подойдет и для большой посуды. За счет вращения пища подогревается равномерно. Внутренняя подсветка позволит следить за процессом приготовления еды. Дверца микроволновки легко открывается одним нажатием на кнопку. Мощность микроволновой печи составляет 700 Вт, предусмотрено пять режимов работы. Модель Hyundai HYM-D3033 поможет быстро разморозить продукты, разогреть готовый обед или и приготовить несложные блюда типа печеного картофеля или творожной запеканки. Предусмотрен таймер на 99 минут. Он оповестит звуковым сигналом о готовности блюда. Электронная система управления состоит из кнопочного меню, удобного поворотного переключателя и аккуратного дисплея, на котором легко контролировать все настройки.
Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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Смотрите также: Аэрогрили, Грили, Йогуртницы, Микроволновые печи, Минипечи, Мультиварки, Мультипекари, Плитки электрические, Сушилки для овощей и фруктов, Сэндвичницы, Тостеры, Хлебопечки, Электрошашлычницы, недорогие, встраиваемые, инверторные, с механическим управлением, с откидной дверцей, из нержавеющей стали, 23 л, 25 л, 800 Вт, 900 Вт, 1000 Вт
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