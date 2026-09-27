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Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-S7407

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Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
226x198x178
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-S7407 - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703691
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
226x198x178
Размеры в упаковке, см
23х20х18
Вес, кг.
1.35

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-S7407

Электрочайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S7407 имеет простую, но надежную конструкцию и максимально удобен в эксплуатации. Функция автоматического отключения при закипании или отсутствии воды гарантирует безопасность эксплуатации, благодаря корпусу из нержавеющей стали и красивой синей подсветке он будет прекрасно смотреться в любом интерьере.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-S7407




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серебристый, черный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
226x198x178
Описание
Электрочайник из нержавеющей стали Hyundai HYK-S7407 имеет простую, но надежную конструкцию и максимально удобен в эксплуатации. Функция автоматического отключения при закипании или отсутствии воды гарантирует безопасность эксплуатации, благодаря корпусу из нержавеющей стали и красивой синей подсветке он будет прекрасно смотреться в любом интерьере.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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