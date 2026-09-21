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Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 купить с доставкой в Москве
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Чайник электрический Hyundai HYK-G8880

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Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 1
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 2
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 3
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 4
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 5
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 6
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 7
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 8
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 9
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 10
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 11
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 12
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 13
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 14
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 15
Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
240x210x150
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 1
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 2
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 3
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 4
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 5
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 6
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 7
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 8
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 9
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 10
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 11
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 12
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 13
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 14
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 15
  • Чайник электрический Hyundai HYK-G8880 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703651
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
240x210x150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х19
Вес, кг.
1.47

Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G8880

Электрический чайник Hyundai HYK-G8880 оборудован 2200-ваттным нагревательным элементом, быстро и равномерно нагревает до 2 литров воды. За надежность работы и точность температуры отвечает контроллер Strix(VnQ). Продуманный дизайн включает в себя удобную широкую крышку для легкого наполнения водой и удобства очистки. Прочная подставка вращается на 360 градусов. Скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи. Конструкция предполагает 5 настраиваемых температурных режимов (от 50 до 100 градусов Цельсия с шагом в 10 градусов). Предусмотрена также возможность поддержания необходимой температуры. Интуитивно понятные индикаторы уровня воды, включения и подсветки дополняют функциональность. При закипании раздается звуковой сигнал. Безопасность гарантирует защита от включения без воды и автоматическое отключение.

Отзывы о товаре Чайник электрический Hyundai HYK-G8880




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
2200
Цвет
серый
Комплектация
чайник, подставка, крышка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
240x210x150
Страна производитель
Китай
Описание
Электрический чайник Hyundai HYK-G8880 оборудован 2200-ваттным нагревательным элементом, быстро и равномерно нагревает до 2 литров воды. За надежность работы и точность температуры отвечает контроллер Strix(VnQ). Продуманный дизайн включает в себя удобную широкую крышку для легкого наполнения водой и удобства очистки. Прочная подставка вращается на 360 градусов. Скрытый нагревательный элемент уменьшает количество накипи. Конструкция предполагает 5 настраиваемых температурных режимов (от 50 до 100 градусов Цельсия с шагом в 10 градусов). Предусмотрена также возможность поддержания необходимой температуры. Интуитивно понятные индикаторы уровня воды, включения и подсветки дополняют функциональность. При закипании раздается звуковой сигнал. Безопасность гарантирует защита от включения без воды и автоматическое отключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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