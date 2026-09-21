Мясорубка Rondell RDE-1454 2000Вт стальной
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Характеристики
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703473
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Размеры в упаковке, см
35х25х22
Вес, кг.
4.88
Описание товара Мясорубка Rondell RDE-1454 2000Вт стальной
Максимальная мощность 2200 Вт / Производительность
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Бренд
Тип товара
Мясорубки
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Номинальная мощность
600
Мощность при блокировке вала
2000
Цвет
серебристый
Система реверса
Да
Защита двигателя от перегрузки
да
Максимальная производительность, кг/мин
3
Длина сетевого шнура
1.2
Насадки
для колбас, для кеббе, для сосисок, диск для фарша (3 шт.)
Материал лотка
металл
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Комплектация
мясорубка, документация, комплект насадок, толкатель, аксессуары, документация, упаковка
Максимальная мощность 2200 Вт / Производительность
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, для колбас, металлические, пластиковые
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