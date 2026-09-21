Хлебопечь Hyundai HYBM-4082 550Вт серый/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 960 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703436
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
14
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Габариты (ШxВxГ)
35.5x25.5x32.4 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х33х28
Вес, кг.
5.5
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-4082 550Вт серый/серебристый
Хлебопечка Hyundai HYBM-4082 – надежный помощник в создании вкусного и ароматного домашнего хлеба, а также разнообразной выпечки. Станет удачным приобретением для тех, кто ценит комфорт и качество.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
550
Максимальный вес выпечки
1000
Диспенсер
Да
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
14
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
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Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Габариты (ШxВxГ)
35.5x25.5x32.4 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечка Hyundai HYBM-4082 – надежный помощник в создании вкусного и ароматного домашнего хлеба, а также разнообразной выпечки. Станет удачным приобретением для тех, кто ценит комфорт и качество.
Хлебопечь Hyundai HYBM-4082 550Вт серый/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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