Чайник электрический Hyundai HYK-G3804
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Hyundai HYK-G3804
Hyundai HYK-G3804 оснащён прозрачными стенками и яркой внутренней подсветкой. С помощью имеющихся 2200 Вт мощности электрический чайник нагревает воду до состояния кипятка за пару минут. Максимально он вмещает до 1.7 л – этого объёма хватает на чаепитие большой семьи. Корпус девайса изготовлен из боросиликатного стекла. Выбор пал на этот материал неслучайно, ведь именно данная разновидность стекла наилучшим образом удерживает температуру и долгое время не даст жидкости остыть. На бока удобно нанесена градация, с помощью которой можно судить о том, насколько наполнен прибор. Когда Hyundai HYK-G3804 включается, срабатывает специальная индикация, по которой легко определить, закончился ли цикл. Ей служит подсветка, установленная в дно устройства. Пустым прибор активировать не получится – для этого в нём присутствует специальная система защиты. Нагревательный элемент данной модели спрятан в корпус, а её подставка позволяет чайнику проворачиваться на 360 градусов. Крышка Hyundai HYK-G3804 открывается по щелчку кнопки. В носик электрического чайника встроен мелкодисперсный фильтр, не дающий накипи проникать в чашку во время налива.
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Теги товара: стеклянные, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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