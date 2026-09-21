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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый купить с доставкой в Москве
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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый

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Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 1
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 2
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 3
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 4
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 5
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 6
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 7
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 8
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 9
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 10
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 11
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 12
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 13
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 14
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 15
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 16
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 17
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 18
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 19
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 20
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 21
Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 1
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 2
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 3
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 4
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 5
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 6
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 7
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 8
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 9
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 10
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 11
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 12
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 13
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 14
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 15
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 16
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 17
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 18
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 19
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 20
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 21
  • Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703430
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
одновременное приготовление 2 чашек
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
0.75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х34х28
Вес, кг.
4.98

Описание товара Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый

Кофеварка Hyundai HEM-5300 рожкового типа, бежевый/серебристыйТип кофеварки: эспрессоИспользуемый кофе: молотыйТип нагревателя: бойлерМощность: 850 ВтДавление помпы: 20 БарРезервуар для воды: 1.5 лПриготовлениеПриготовление эспрессо: возможноФункция подачи пара: естьПриготовление двух порций: одновременноеКапучинатор: естьТип капучинатора: ручнойКонструкцияТип управления: механическоеПанель для подогрева чашек: естьИндикатор нагрева: естьПресс для кофе: для утрамбовки молотого кофеПоддон для капель: съемныйИндикатор уровня воды: естьРезервуар для воды: съемныйКорпусМатериал корпуса: металл/пластикЦвет: бежевый / серебристыйРазмеры (ШхВхГ) 25 х 33 х 29 смВес 3.95 кг

Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Материал корпуса
металл, пластик
Особенности
одновременное приготовление 2 чашек
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Развернуть
Индикатор уровня воды
да
Выбор объема порции
нет
Давление
20
Подогрев чашек
да
Индикатор нагрева
Да
Пресс для утрамбовки молотого кофе
Да
Длина сетевого кабеля
0.75
Страна производитель
Китай
Описание
Кофеварка Hyundai HEM-5300 рожкового типа, бежевый/серебристыйТип кофеварки: эспрессоИспользуемый кофе: молотыйТип нагревателя: бойлерМощность: 850 ВтДавление помпы: 20 БарРезервуар для воды: 1.5 лПриготовлениеПриготовление эспрессо: возможноФункция подачи пара: естьПриготовление двух порций: одновременноеКапучинатор: естьТип капучинатора: ручнойКонструкцияТип управления: механическоеПанель для подогрева чашек: естьИндикатор нагрева: естьПресс для кофе: для утрамбовки молотого кофеПоддон для капель: съемныйИндикатор уровня воды: естьРезервуар для воды: съемныйКорпусМатериал корпуса: металл/пластикЦвет: бежевый / серебристыйРазмеры (ШхВхГ) 25 х 33 х 29 смВес 3.95 кг
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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