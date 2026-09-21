Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кофеварка
Мощность
850
Используемый кофе
молотый
Встроенная кофемолка
нет
Капучинатор
да
Объём резервуара для воды
1.5
Цвет
серебристый
Управление
механическое
Регулировка степени помола
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703430
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Отзывы о товаре Кофеварка рожковая Hyundai HEM-5300 850Вт бежевый/серебристый