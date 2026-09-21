Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703400
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Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х10
Вес, г.
800
Описание товара Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный
Фен Hyundai H-HDI0750 обладает мощностью в 2200 Ватт. Он привлекает к себе внимание высокой эффективностью, долгим сроком службы. У прибора предусмотрено 3 регулировки скорости и 2 температурных режима. Всего в комплекте есть одна универсальная насадка, а корпус бытовой техники обладает термической стойкостью. Длина сетевого шнура современного фена составляет 3 метра. Устройство имеет съемную защитную решетку, в ходе эксплуатации дополнительно осуществляется тщательная ионизация. У фена предусмотрена подача как горячего, так и холодного воздуха. Устройство выполнено в классическом черном цвете, смотрится привлекательно и подойдет к любому дизайну интерьера.
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HDI0750 обладает мощностью в 2200 Ватт. Он привлекает к себе внимание высокой эффективностью, долгим сроком службы. У прибора предусмотрено 3 регулировки скорости и 2 температурных режима. Всего в комплекте есть одна универсальная насадка, а корпус бытовой техники обладает термической стойкостью. Длина сетевого шнура современного фена составляет 3 метра. Устройство имеет съемную защитную решетку, в ходе эксплуатации дополнительно осуществляется тщательная ионизация. У фена предусмотрена подача как горячего, так и холодного воздуха. Устройство выполнено в классическом черном цвете, смотрится привлекательно и подойдет к любому дизайну интерьера.
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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