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Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный купить с доставкой в Москве
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Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный

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Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 1
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 2
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 3
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 4
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 5
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 6
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 7
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 8
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 9
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 10
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 11
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 12
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 13
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 14
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 15
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 16
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 17
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 18
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 19
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 20
Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 1
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 2
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 3
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 4
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 5
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 6
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 7
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 8
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 9
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 10
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 11
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 12
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 13
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 14
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 15
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 16
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 17
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 18
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 19
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 20
  • Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 703400
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
3
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х10
Вес, г.
800

Описание товара Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный

Фен Hyundai H-HDI0750 обладает мощностью в 2200 Ватт. Он привлекает к себе внимание высокой эффективностью, долгим сроком службы. У прибора предусмотрено 3 регулировки скорости и 2 температурных режима. Всего в комплекте есть одна универсальная насадка, а корпус бытовой техники обладает термической стойкостью. Длина сетевого шнура современного фена составляет 3 метра. Устройство имеет съемную защитную решетку, в ходе эксплуатации дополнительно осуществляется тщательная ионизация. У фена предусмотрена подача как горячего, так и холодного воздуха. Устройство выполнено в классическом черном цвете, смотрится привлекательно и подойдет к любому дизайну интерьера.

Отзывы о товаре Фен Hyundai H-HDI0750 2200Вт черный/черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Фены
Мощность
2200 Вт
Длина сетевого шнура
3
В комплекте
фен, концентратор, документация, упаковка
Количество режимов интенсивности воздушного потока
2
Количество режимов нагрева
3
Защита от перегрева
да
Функции
ионизация, подача холодного воздуха
Страна производитель
Китай
Описание
Фен Hyundai H-HDI0750 обладает мощностью в 2200 Ватт. Он привлекает к себе внимание высокой эффективностью, долгим сроком службы. У прибора предусмотрено 3 регулировки скорости и 2 температурных режима. Всего в комплекте есть одна универсальная насадка, а корпус бытовой техники обладает термической стойкостью. Длина сетевого шнура современного фена составляет 3 метра. Устройство имеет съемную защитную решетку, в ходе эксплуатации дополнительно осуществляется тщательная ионизация. У фена предусмотрена подача как горячего, так и холодного воздуха. Устройство выполнено в классическом черном цвете, смотрится привлекательно и подойдет к любому дизайну интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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