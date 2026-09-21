Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный
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Характеристики
Тип товара
Миксеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703390
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х15
Вес, кг.
1.19
Описание товара Миксер ручной Vitek VT-1481 800Вт черный
Для тех, кто обожает кулинарное творчество, миксер VITEK VT-1481 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником. Прибор имеет пять скоростных режимов, позволяющих точно следовать рецептам для достижения идеального результата. Первый, например, подходит для смешивания сухих ингредиентов, а пятый для взбивания яиц или ингредиентов сахарной глазури. Миксер также имеет режим турбо, который включается нажатием и удержанием соответствующей кнопки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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Для тех, кто обожает кулинарное творчество, миксер VITEK VT-1481 с максимальной мощностью 800 Вт станет отличным помощником. Прибор имеет пять скоростных режимов, позволяющих точно следовать рецептам для достижения идеального результата. Первый, например, подходит для смешивания сухих ингредиентов, а пятый для взбивания яиц или ингредиентов сахарной глазури. Миксер также имеет режим турбо, который включается нажатием и удержанием соответствующей кнопки.
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
Смотрите также: Блендеры, Кухонные измельчители, Кухонные комбайны, Миксеры, Мясорубки, Электротерки, мощные, 500 вт, профессиональные, с чашей, пластиковые, с металлической чашей
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