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Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань купить с доставкой в Москве
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Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань

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Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые кресла
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  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 2
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 3
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  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 6
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 7
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 8
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 9
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 10
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 11
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 12
  • Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 702947
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань
6 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Размеры в упаковке, см
87х49х47
Вес, кг.
17.1

Описание товара Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань

Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани черного цвета.

Отзывы о товаре Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Игровые кресла
Описание
Стильное игровое кресло с мягкими подлокотниками и регулируемым наклоном спинки. В комплект входят шейная и поясничная подушки. Обивка выполнена из прочной мягкой ткани черного цвета.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кресло игровое Defender Breeze Черный, класс 3, ткань - стоимость товара 6970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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