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Очиститель воздуха Ballu AP-125 купить с доставкой в Москве
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Очиститель воздуха Ballu AP-125

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Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 1
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 2
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 3
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 4
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 5
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 6
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 7
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 8
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 9
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 10
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 11
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 12
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 13
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 14
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 15
Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очиститель воздуха
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 1
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 2
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 3
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 4
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 5
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 6
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 7
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 8
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 9
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 10
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 11
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 12
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 13
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 14
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 15
  • Очиститель воздуха Ballu AP-125 - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702845
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Размеры в упаковке, см
43х20х20
Вес, кг.
2.83

Описание товара Очиститель воздуха Ballu AP-125

Очиститель воздуха Ballu AP-125 оснащен фотокаталитическим фильтром, который нейтрализует вирусы и болезнетворные микроорганизмы. Прибор справляется с устранением мельчайших аллергенов и неприятных запахов. Доступ к функционалу открывается через сенсорную панель управления. Мощности достаточно для обслуживания площади до 30 м2. Очиститель воздуха Ballu AP-125 обладает индикаторами, которые сигнализируют о готовности приступить к работе и необходимости заменить фильтры. Прочное основание обеспечивает надежную напольную или настольную фиксацию. Модель поддерживает 3 скорости работы и 4 режима очистки. Программируемый таймер выключает ассистента по окончании заданного временного интервала.

Отзывы о товаре Очиститель воздуха Ballu AP-125




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Очиститель воздуха
Описание
Очиститель воздуха Ballu AP-125 оснащен фотокаталитическим фильтром, который нейтрализует вирусы и болезнетворные микроорганизмы. Прибор справляется с устранением мельчайших аллергенов и неприятных запахов. Доступ к функционалу открывается через сенсорную панель управления. Мощности достаточно для обслуживания площади до 30 м2. Очиститель воздуха Ballu AP-125 обладает индикаторами, которые сигнализируют о готовности приступить к работе и необходимости заменить фильтры. Прочное основание обеспечивает надежную напольную или настольную фиксацию. Модель поддерживает 3 скорости работы и 4 режима очистки. Программируемый таймер выключает ассистента по окончании заданного временного интервала.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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