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Телефон проводной Ritmix RT-002 черный купить с доставкой в Москве
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Телефон проводной Ritmix RT-002 черный

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Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 1
Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 2
Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 3
Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
  • Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 1
  • Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 2
  • Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 3
  • Телефон проводной Ritmix RT-002 черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 702801
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Характеристики

Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х7х7
Вес, г.
300

Описание товара Телефон проводной Ritmix RT-002 черный

Телефон проводной Ritmix RT-002 черного цвета – удобное в эксплуатации устройство для дома и офиса. Благодаря компактному размеру, модель занимает минимум места. Для работы требуется телефонная линия, а устанавливать изделие можно как на горизонтальной поверхности, так и крепить к стене.

Отзывы о товаре Телефон проводной Ritmix RT-002 черный




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Характеристики
Бренд
RITMIX
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон проводной Ritmix RT-002 черного цвета – удобное в эксплуатации устройство для дома и офиса. Благодаря компактному размеру, модель занимает минимум места. Для работы требуется телефонная линия, а устанавливать изделие можно как на горизонтальной поверхности, так и крепить к стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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