Телефон проводной Alcatel T06 black
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Характеристики
Описание товара Телефон проводной Alcatel T06 black
Телефон проводной Alcatel T06 – хороший выбор для применения в офисе и дома. При помощи этого устройства можно комфортно принимать звонки, оно имеет основные функции. Это простая модель, которая тщательно продумана производителем. Выполнен телефон в черном цвете, на поверхности не появится следов загрязнений, техника прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Вы сможете осуществить повторный ввод номера, чтобы совершить еще один вызов. Есть тональный набор для удобства пользователей. При необходимости микрофон можно отключить, для этого предусмотрена специальная кнопка. В Alcatel T06 используется громкий сигнал вызова, вы точно не пропустите поступивший звонок. Уровень звука можно отрегулировать при необходимости, поставив подходящее значение. Преимуществом станет возможность настенной установки. Вы сможете закрепить устройство, чтобы комфортно пользоваться им в дальнейшем. Процесс монтажа займет минимум времени. Телефон компактный, производитель постарался уменьшить его габариты. Кнопки расположены на трубке для удобства взаимодействия с устройством. Эргономичные формы исключают дискомфорт.
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