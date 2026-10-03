Top.Mail.Ru
Телефон проводной Alcatel T06 black купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон проводной Alcatel T06 black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 1
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 2
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 3
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 4
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 5
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 6
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 7
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 8
Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Количество телефонных линий
1
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 1
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 2
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 3
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 4
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 5
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 6
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 7
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 8
  • Телефон проводной Alcatel T06 black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 215499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телефон проводной Alcatel T06 black
1 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Alcatel
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Количество телефонных линий
1
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
460

Описание товара Телефон проводной Alcatel T06 black

Телефон проводной Alcatel T06 – хороший выбор для применения в офисе и дома. При помощи этого устройства можно комфортно принимать звонки, оно имеет основные функции. Это простая модель, которая тщательно продумана производителем. Выполнен телефон в черном цвете, на поверхности не появится следов загрязнений, техника прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Вы сможете осуществить повторный ввод номера, чтобы совершить еще один вызов. Есть тональный набор для удобства пользователей. При необходимости микрофон можно отключить, для этого предусмотрена специальная кнопка. В Alcatel T06 используется громкий сигнал вызова, вы точно не пропустите поступивший звонок. Уровень звука можно отрегулировать при необходимости, поставив подходящее значение. Преимуществом станет возможность настенной установки. Вы сможете закрепить устройство, чтобы комфортно пользоваться им в дальнейшем. Процесс монтажа займет минимум времени. Телефон компактный, производитель постарался уменьшить его габариты. Кнопки расположены на трубке для удобства взаимодействия с устройством. Эргономичные формы исключают дискомфорт.

Отзывы о товаре Телефон проводной Alcatel T06 black




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Alcatel
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Количество телефонных линий
1
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон проводной Alcatel T06 – хороший выбор для применения в офисе и дома. При помощи этого устройства можно комфортно принимать звонки, оно имеет основные функции. Это простая модель, которая тщательно продумана производителем. Выполнен телефон в черном цвете, на поверхности не появится следов загрязнений, техника прекрасно впишется в интерьер любого помещения. Вы сможете осуществить повторный ввод номера, чтобы совершить еще один вызов. Есть тональный набор для удобства пользователей. При необходимости микрофон можно отключить, для этого предусмотрена специальная кнопка. В Alcatel T06 используется громкий сигнал вызова, вы точно не пропустите поступивший звонок. Уровень звука можно отрегулировать при необходимости, поставив подходящее значение. Преимуществом станет возможность настенной установки. Вы сможете закрепить устройство, чтобы комфортно пользоваться им в дальнейшем. Процесс монтажа займет минимум времени. Телефон компактный, производитель постарался уменьшить его габариты. Кнопки расположены на трубке для удобства взаимодействия с устройством. Эргономичные формы исключают дискомфорт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон проводной Alcatel T06 black - стоимость товара 1220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...