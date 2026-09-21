Телефон проводной SANYO RA-S517B черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 570 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 702780
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х17
Вес, г.
630
Описание товара Телефон проводной SANYO RA-S517B черный
Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S517B это офисный вариант телефона с максимальным набором функций. Большой ЖК дисплей и отличный спикерфон, а также прграммируемые клавищи быстрого набора. Цвет чёрный. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Стационарный телефонный аппарат SANYO RA-S517B это офисный вариант телефона с максимальным набором функций. Большой ЖК дисплей и отличный спикерфон, а также прграммируемые клавищи быстрого набора. Цвет чёрный. Подключается к двухпроводной аналоговой линии. Питание от линии. Не требует программирования.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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